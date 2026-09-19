आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Meri kalam Prem likh nhi pati
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेरी कलम प्रेम लिख नहीं पाती

Saiyad Ansari

Saiyad Ansari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरी कलम प्रेम लिख नहीं पाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-पुस्तक को रंगना चाहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-प्रेम बस लिखना चाहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहूँ सब प्रेममयी हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षण सुखद रेखा लाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रेम लिखने पन्ने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नज़रें झुकाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाशिए पर कुछ छायाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उभरती पाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छायाएँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दलित—सीमित-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस लगाती असीमित-सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपेक्षा ही बनी जिनकी परिभाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके हाथ अभी चिर निराशा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा—कब तलक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे नज़रें चुराऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे नज़रें चुराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक विरह-मिलन लिख पाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मग्लानि, अपराधबोध से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरता जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच पूछो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य है हाशियों की ही बाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कलम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम लिख नहीं पाती।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
36 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree