जो जीना सिखाए वो शिक्षा है
जो पीना सिखाए वो इच्छा है
जो मिले बिना कमाए वो भिक्षा है
जो रण में विजय दिलाए वो परीक्षा है
शादी (नौकरी)के दो साल की अवधि वो परिवीक्षा है।
शोषण नहीं श्मशान अच्छा है
15 अगस्त का गान अच्छा है
नेताओं की कोई नियत नहीं
हमारे शहीदों का गुमान अच्छा है ।
हिंदू मुस्लिम नहीं वो इंसान होता है
शत शत नमन उस वीर को
जो शरहद पर कुर्बान होता है ।
दस की जमात में सात बेईमान होता है
तीन हीं नगीनों में अपना स्वाभिमान होता है ,
झूठ और प्रपंच का सहारा आसान होता है
त्याग बलिदान से व्यक्ति महान होता है।
निगम के नली और गलियों का जो अभी हाल है
सरकारी व्यवस्था उतनी ही बदहाल है ,
कितने नौजवान बेरोजगार हो गए
स्कूल अब तो राशन के दुकान हो गए!
देश और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है
इसीलिए तो जेन जी आंदोलन पर तैयार है !
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एक घंटा पहले
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