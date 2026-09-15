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शोषण नहीं श्मशान अच्छा है

Sahil sinha

Sahil sinha

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                            जो जीना सिखाए वो शिक्षा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पीना सिखाए वो इच्छा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिले बिना कमाए वो भिक्षा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रण में विजय दिलाए वो परीक्षा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी (नौकरी)के दो साल की अवधि वो परिवीक्षा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोषण नहीं श्मशान अच्छा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
15 अगस्त का गान अच्छा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेताओं की कोई नियत नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे शहीदों का गुमान अच्छा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदू मुस्लिम नहीं वो इंसान होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत शत नमन उस वीर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शरहद पर कुर्बान होता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस की जमात में सात बेईमान होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन हीं नगीनों में अपना स्वाभिमान होता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ और प्रपंच का सहारा आसान होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग बलिदान से व्यक्ति महान होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगम के नली और गलियों का जो अभी हाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकारी व्यवस्था उतनी ही बदहाल है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने नौजवान बेरोजगार हो गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्कूल अब तो राशन के दुकान हो गए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए तो जेन जी आंदोलन पर तैयार है !
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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