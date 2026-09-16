आख़िरी चिट्ठी

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                            डाकिया अब भी आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चिट्ठियाँ नहीं लाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े पर दस्तक देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़ाली हाथ लौट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इन्हीं गलियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ पर रिश्ते चलते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्द पिता के होते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ माँ के आँसू कहते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चिट्ठी में पूरा घर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चिट्ठी में गाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं खेतों की मिट्टी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बचपन की छाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब संदेश आते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हाँ, मैं ठीक हूँ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो शब्दों में सिमट गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे दिन की ख़बर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई स्याही सूखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई काग़ज़ महकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई चिट्ठी तकिए के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखकर कोई सोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल पुराने संदूक में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक काग़ज़ मिला मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्याही धुंधली थी उसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शब्द साफ़ थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जल्दी घर आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दिन हो गए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देर तक उस काग़ज़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में थामे रहा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चिट्ठियाँ डाक से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त से देर से पहुँचती हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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