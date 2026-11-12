कौन अपना है तुम्हारे पास ।

मैने वक्त से पूछा

मेरा कसूर क्या था

वो मुस्कराया और बोला

तुमने सबको अपना माना

तुम्हारा कसूर यही था ।

वो फिर बोला

आज तुम अकेले हो

कौन अपना है तुम्हारे पास ।

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38 मिनट पहले