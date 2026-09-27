वे जो अंतर्मुखी होंगे।

‎वे जो अंतर्मुखी होंगे

‎कैसे जीते होंगे ?

‎अंदर ही अंदर हजारों गृहयुद्ध

‎खुद से लड़ते होंगे

‎और हार या जीत को प्राप्त होते होंगे।

‎

‎वे कभी सही ठहराते होंगे

‎अपनी हार की अवस्था को

‎कुछ ख़ास वजह ढूंढकर

‎और कभी गलत बन जाते होंगे

‎अपनी ही नजरों में गिरकर

‎इस तरह वे खुद में सिमटकर

‎कभी खुश और कभी उदास होते होंगे।

‎

‎वे बड़े द्वंद्व में जीते होंगे

‎और अंदर ही अंदर ख़ाक होते होंगे।

‎जब विचारों की लपटें तेज होती होंगी

‎तब खुद ही सागर बनकर

‎भीतर के विचाराग्नि को पी जाते होंगे।

‎

‎बाहरी दुनिया उन्हें

‎शायद ही कुछ समझती होगी

‎लेकिन खुद को और दुनिया को

‎वे कुछ ज्यादा ही समझते होंगे।।





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एक घंटा पहले