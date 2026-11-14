होगा क्या पता नहीं लेकिन अब किस्मत और दिल

दिल में सवाल और मन में हल्की सी घबराहट

पर होगा सब सही, होगा सब हासिल ऐसा

एक ख्वाब लेकर फिर उड़ चला है परिंदा

ना कल का पता ना आज की खबर पर जो होगा

वो शानदार ही होगा बस इस बात की खबर,

खामोश है ज़बान, लफ़्ज़ की है कमी फिर भी

हौसलों और सपनों को लेकर फिर उड़ चला

परिंदा...



अनजान शहर की रौनक में खो ना जाए

कहीं, डर इस बात का मन में, पर होगा सब

शानदार है ये अब दिल में...



मिलेंगे लोग कोई अच्छे तो कोई बुरे होगी

मुलाकातें बहुत लेकिन सफर अकेले का ही ले

जाएगा मुकाम तक।



याद हमेशा रखना कोई साथ हो ना हो तू

हमेशा खुद के साथ रहना, तू है सबसे

बड़ी ताकत तेरी छुपा लेना आंसू क्योंकि

मुकाम रोने वालों को नहीं मिलता डरने वाले

को नहीं मिलता, सिर्फ सब कुछ खोने वाले को

मिलता है..



होगा क्या पता नहीं लेकिन अब किस्मत और दिल

देते एक ही गवाही अब वक्त है आ गया

लड़ाई की तेरी, मंज़िल को तुझे है हासिल

करना...

- हंशिका मेघराज तंवर

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एक घंटा पहले