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मिठाइयाँ खा खाकर तंग

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                            मिठाइयाँ खा-खाकर तंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ादी की लड़ाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शामिल होने के शक में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रिटिश पुलिस शिवराम चक्रवर्ती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखती थी बहुत कड़ी नज़र ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब भी शिवराम एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगह से दूसरी जगह जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठाई की दुकान ढुड़ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवराम की नजरे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अक्सर इन दुकानों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठकर खूब मिठाइयाँ खाते ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नतीजतन, भेष बदलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका पीछा करते करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुकान मे रुकने के लिये ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुलिस अफ़सरों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ बैठकर बहुत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठाइयाँ खानी पड़ती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफ़ी समय तक इस तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से पीछा करने के बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठाई खाने के वजह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पुलिस अफ़सर अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोटापे से हो गये थे तंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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