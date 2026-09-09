मिठाइयाँ खा-खाकर तंग
आज़ादी की लड़ाई में
शामिल होने के शक में,
ब्रिटिश पुलिस शिवराम चक्रवर्ती पर
रखती थी बहुत कड़ी नज़र ।
पर जब भी शिवराम एक
जगह से दूसरी जगह जाते,
मिठाई की दुकान ढुड़ती
शिवराम की नजरे ।
वे अक्सर इन दुकानों में
बैठकर खूब मिठाइयाँ खाते ,
नतीजतन, भेष बदलकर
उनका पीछा करते करते
दुकान मे रुकने के लिये ,
पुलिस अफ़सरों को भी
वहाँ बैठकर बहुत
मिठाइयाँ खानी पड़ती ।
काफ़ी समय तक इस तरह
से पीछा करने के बाद,
मिठाई खाने के वजह से
सब पुलिस अफ़सर अपने
मोटापे से हो गये थे तंग।
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एक घंटा पहले
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