मिठाइयाँ खा खाकर तंग

मिठाइयाँ खा-खाकर तंग



आज़ादी की लड़ाई में

शामिल होने के शक में,

ब्रिटिश पुलिस शिवराम चक्रवर्ती पर

रखती थी बहुत कड़ी नज़र ।



पर जब भी शिवराम एक

जगह से दूसरी जगह जाते,

मिठाई की दुकान ढुड़ती

शिवराम की नजरे ।



वे अक्सर इन दुकानों में

बैठकर खूब मिठाइयाँ खाते ,

नतीजतन, भेष बदलकर

उनका पीछा करते करते

दुकान मे रुकने के लिये ,

पुलिस अफ़सरों को भी

वहाँ बैठकर बहुत

मिठाइयाँ खानी पड़ती ।



काफ़ी समय तक इस तरह

से पीछा करने के बाद,

मिठाई खाने के वजह से

सब पुलिस अफ़सर अपने

मोटापे से हो गये थे तंग।





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एक घंटा पहले