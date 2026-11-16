शर्माजी के घर से गुब्बारों और हँसी-मज़ाक की

ज़रूर कुछ हुआ होगा



मुख्य सड़क से रोने

की आवाज और एम्बुलेंस

का शोर सुनाई दिया ,

वहाँ ज़रूर कुछ हुआ होगा ।



कड़ाके की ठंड वाली

रात को अरविंद बरामदे में

इधर-उधर टहल रहा था ,

उसके परिवार में

जरूर कुछ हुआ होगा।



शर्माजी के घर से गुब्बारों

और हँसी-मज़ाक की

आवाज़ें आ रही थीं ,

वहाँ खुशी का कार्यक्रम

जरूर कुछ हुआ होगा।



ऊँची इमारतों के ऊपर

आसमान में काला धुआँ

उठते देखा गया ,

वहाँ आग लगने जैसा

जरुर कुछ हुआ होगा।

-सुबीर कुमार भट्टाचार्य

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एक घंटा पहले