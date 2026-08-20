रंग पर भरोसा

रंग पर भरोसा



अगर कोई व्यक्ति सिर्फ़

बाहरी रंग पर आँख बंद

करके करता है भरोसा ,

तो गड़बड़ हो जायेगा ।



बहुत भीड़-भाड़ के समय

यदि दुकानदार मिश्री पाउडर की

जगह फिटकरी पाउडर दे ,

यदि खरीददार बिना सोचे

समझे पूजा के प्रसाद में

इस्तेमाल कर ले ,

तो बहुत लोगों का

पेट खराब हो सकता ।



कल टीवी पर आई एक

खबर के अनुसार बिहार में ,

मिड-डे मील बनाने वाले

व्यक्ति ने गलती से ,

सफेद नमक की जगह सफेद

डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया ,

नतीजा बहुत बुरा हुआ ,

बच्चो को अस्पताल में

भर्ती कराना पड़ा ,

सच ही तो है होगी आपदा

अगर खाली रंग देखकर ही

सब लोग करे भरोसा।



सुबीर कुमार भट्टाचार्य

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एक घंटा पहले