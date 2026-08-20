रंग पर भरोसा
अगर कोई व्यक्ति सिर्फ़
बाहरी रंग पर आँख बंद
करके करता है भरोसा ,
तो गड़बड़ हो जायेगा ।
बहुत भीड़-भाड़ के समय
यदि दुकानदार मिश्री पाउडर की
जगह फिटकरी पाउडर दे ,
यदि खरीददार बिना सोचे
समझे पूजा के प्रसाद में
इस्तेमाल कर ले ,
तो बहुत लोगों का
पेट खराब हो सकता ।
कल टीवी पर आई एक
खबर के अनुसार बिहार में ,
मिड-डे मील बनाने वाले
व्यक्ति ने गलती से ,
सफेद नमक की जगह सफेद
डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया ,
नतीजा बहुत बुरा हुआ ,
बच्चो को अस्पताल में
भर्ती कराना पड़ा ,
सच ही तो है होगी आपदा
अगर खाली रंग देखकर ही
सब लोग करे भरोसा।
सुबीर कुमार भट्टाचार्य
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एक घंटा पहले
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