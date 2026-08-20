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रंग पर भरोसा

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                            रंग पर भरोसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कोई व्यक्ति सिर्फ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहरी रंग पर आँख बंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके करता है भरोसा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो गड़बड़ हो जायेगा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत भीड़-भाड़ के समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि दुकानदार मिश्री पाउडर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगह फिटकरी पाउडर दे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि खरीददार बिना सोचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझे पूजा के प्रसाद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस्तेमाल कर ले ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बहुत लोगों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट खराब हो सकता ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल टीवी पर आई एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खबर के अनुसार बिहार में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिड-डे मील बनाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्ति ने गलती से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफेद नमक की जगह सफेद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नतीजा बहुत बुरा हुआ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चो को अस्पताल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर्ती कराना पड़ा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही तो है होगी आपदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर खाली रंग देखकर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब लोग करे भरोसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबीर कुमार भट्टाचार्य
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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