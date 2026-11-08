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शोर मचाने की होड़ लगी है

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                            शोर मचाने की होड़ लगी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक टी वी चैनल के प्रोग्राम मे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने वाले ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'ग्रीन प्लैटफार्म ' के सदस्य एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'साइलेंट ज़ोन' में स्थित एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवजात बच्चों के अस्पताल के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने दीवाली के रात मे मौजूद थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ ध्वनि मापने वाले यंत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(डेसिबल मीटर) पर पचास की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्धारित सीमा के बजाय नब्बे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का डरावना स्तर दिख रहा था ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर मौजूद नवजात शिशु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूर डर से काँप रहा होंगा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुलिस अधिकारी बेबसी जता रहे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारो ओर से शोर बहुत ऊँची इमारतों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की सबसे ऊपरी मंजिलों से आ रहे थे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौनसे फ्लैट के सामने पटाखा फटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता लगाना बहुत मुशकिल था ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोल पड़ा पुलिस अधिकारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"शोर मचाने की होड़ लगी है"।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुबीर कुमार 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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