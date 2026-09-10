झूठ की डाल

हर जगह निकल रही झूठ की डाल है,

यह जीवन का सबसे बड़ा काल है।

झूठ की सहारे जीवन की नईया लगाते पार हैं।

एक सच को छुपाने के लिए बोलते झूठ हजार हैं।

इंसानों में जानवर का पीछे छिपा खाल है।

हर जगह निकल रही झूठ की डाल है।

मीठी मीठी वाणी बोलकर

जान लेते हैं मन की भेद खोलकर।

जैसे पासा पलटता है, वैसे पलट जाते हैं मन की भेद जानकर।

झूठ का है बोल बाला,सच में सच का मुंह हो गया कला।

वो निकल गया आगे जिसने झूठ को मन में है पाला।

झूठ तो जुबान पर ऐसे छाया,

जैसे मेहमान कोई दरवाजे पर आया।

झूठ की ताकत तो इतना है,

पल भर में आया तूफान के साथ माल जितना है।

झूठ पर यकीन करते बहुत ज्यादा है,

अब तो सच का कहां मर्यादा है?

बेहतर बनाने के लिए फेंका जा रहा झूठ का महाजाल है

हर जगह निकल रही झूठ की डाल है।.........

-रुपेश परदेशी

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34 मिनट पहले