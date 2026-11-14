हर दिन ही वर्षा बरसे तो, इंतज़ार खत्म हो जाता है।

पलकों किनारे !

जीवन की सबसे सुंदर चीज़ें, कभी नहीं टिक पातीं।

कोशिश कर लें चाहे कितनी, पल-भर ही रुक पातीं।।

सजल नयन तट नीर निहारे,जल बिन मीन तड़प पुकारे।

सौंदर्य सारा निहित इसमें, जो मन छूकर चली जातीं।।



हर दिन ही वर्षा बरसे तो, इंतज़ार खत्म हो जाता है।

लंबी तपन के बाद सावन, सौंधी माटी महकाता है।।

बस कहने को धूप-छाँव, निशान क्यों छोड़ जाती भला।

सुख और दुःख वो मेहमान जो,अपना रंग दिखाता है।।



सब चीज़ें मिल जाएँ भला तो, आनंद कहाँ जीवन का?

जीवन-सार बस इतना ही, बस हल्की- सी छुअन का।।

ओट मचलते स्वप्न ये न्यारे, जो बह जाते पलकों किनारे।

जब टुकड़ों में मिले खुशी, फूल खिले मन-आँगन का।।

-रोशन साहू 'मोखला

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1 hour ago