उठो रे जाग जाओ तुम

यहाँ सिंहासन पर बैठा कपट का राज है भाई,

प्रजा के रक्त से सींची हुई यह लाज है भाई।

भवन ऊँचे उठाकर वे भजन के गीत गाते हैं,

गरीबों की अस्थि पर ये महल अपने बनाते हैं।



अमावस की अँधेरी रात में दीपक बुझाते हैं,

सदन में बैठकर झूठे सभी वादे सुनाते हैं।

कृषक के स्वेद की बूँदें जहाँ मिट्टी में मिलती हैं,

उन्हीं खेतों की छाती पर बड़ी ईंटें उछलती हैं।



नयन में नीर भरकर भी नहीं रोता यहाँ कोई,

जहर का घूँट पीकर भी नहीं सोता यहाँ कोई।

अधर्मों की सभा में आज धर्मों का सहारा है,

मगर यह द्रोह का बादल अभी सबसे करारा है।



कहाँ है न्याय का मंदिर, कहाँ है सत्य का डेरा,

जहाँ देखो वहीं पसरा हुआ है क्रूर अँधेरा।

कलम के शस्त्र से अब हम नया संग्राम छेड़ेंगे,

अहंकारी सिंहासन के सभी अभिमान तोड़ेंगे।



उठो रे जाग जाओ तुम, समय की यह पुकार है,

बगावत के सिवा अब तो नहीं कोई दुलार है।

जलाकर क्रांति की ज्वाला नया इतिहास लिख देंगे,

कपट के इस महाभारत का अब हम अंत कर देंगे।



— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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एक घंटा पहले