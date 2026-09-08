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शादी का लड्डू

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            ब्याह रचाकर फँस गया भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिली न उसको कहीं विदाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में बेलन बीवी लाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शामत आफत साथ में आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खत्म हुई अब सब आज़ादी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महँगी पड़ गई हमको शादी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब हुई है बिल्कुल खाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रबड़ी खाती घर की वाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मॉल बुलाकर सूट दिलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रेडिट कार्ड बैंड बजवाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी झोले चौड़े-चौड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूल्हे राजा पीछे दौड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदर-भेंट बहुत कुछ पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साले साहब ने चमकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर घर आते ही सब बदला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख गया जो पति था तगड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख से कुँआरे घूम रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्ती के संग झूम रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्याह रचाना मत तुम भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड्डू खाकर आफत आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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