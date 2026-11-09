तभी इस दुनिया में अपना नाम कमाओगे।

मेहनत करके अच्छे नंबर लाना,

नहीं है लोहे के चने चबाना या पहाड़ तोड़ना।

पर जो हरदम काम से जी चुराए,

वह बस नौ दो ग्यारह होना जाने और दुम दबाकर भागना।



कुछ लोग बातें इतनी बड़ी बनाते हैं,

जैसे आसमान के तारे तोड़कर लाते हैं।

पर मुश्किल आने पर वे भीगी बिल्ली बन जाते हैं,

और काम पड़ने पर अंगूठा दिखाकर भाग जाते हैं।



सच्चा दोस्त वही जो कभी पीठ न दिखाए,

मुसीबत के समय जो हमेशा हाथ बँटाए।

दूसरों की खुशी देख जो दाँतों तले उँगली दबाए,

वह भला अपना उल्लू कैसे सीधा कर पाए?



इसलिए छोड़ो अब खयाली पुलाव पकाना,

और बंद करो दूसरों को मक्खन लगाना।

आलस का साया छोड़कर जब कदम बढ़ाओगे,

तभी इस दुनिया में अपना नाम कमाओगे।



— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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45 मिनट पहले