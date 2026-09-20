यादो के शीलशीले

यादो के सफर में चलते गए,भूल नही पाए हैं तुझे।

भूलना तो अब मुस्किल है,दिल मे रखते हैं तुझे।

सपनो के आगोस में,आँखो के सामने सदा पाते हैं तुझे।

रात की गहरी अंधेरो में,सदा ही साथ पाते हैं तुझे।

मन की हर कोने में,तेरा ही प्यार सजता है।

दिल की हर धड़कन में,तेरा ही आवाज गूँजता है।

मानो इत्र सी महक जाती है,ये प्यारा सा मन मेरा।

पर तु साथ नही रहती,सुंदर सहारा बन कर मेरा।

बस यादो का ये शिलशिला,बन कर रह गई है मेरी जिंदगी।

इसी के सहारे जी लेते हैं,बची बाकी के जिंदगी।

दिल की एक तमन्ना था कि,साथ गुजारे जिंदगी।

तुमको ही हम समझते थे,प्यार भरा खुदा की बन्दगी।

एक तुझे चाहने के बाद,कोई चाहत ही नही रह जाती।

एक तुझे पाने के बाद,किसी को पाने की इच्छा ही नही रह जाती।

साथ बिताए लम्हो को,यादो में समेटे रखते हैं।

दिल की इस धड़कन को भी,तेरा ही धड़कन कहते हैं।

तू खो गई या चली गई,साथ नही तुम रहती हो।

बस यादो के इस सफर में,स्मृति बन कर रहती हो।

भूल ना पाऊंगा तुझे,हृदय के रग-रग में रहती हो।

मन और मस्तिष्क में,सदा ही विराजित रहती हो।

ओ खुसी के पल,साथ बिताए लम्हे भुला नही जाता मुझसे।

तेरे चंचल आँखो से झलकता प्यार,भुला नही जाता मुझसे।

ओ ठंडी पवन की झौका,साथ बिताए पल भुला नही जाता।

ओ सावन की रिमझिम फुहार,तेरे साथ भीगना भुला नही जाता।

ओ बसन्त की बहार,और तेरे आँखो का प्यार भुला नही जाता।

ओ जीवन की सफर,यादो की शिलशिला बन जाती है।

हर वक्त हर पल,ओ लम्हे मेरे हृदय में रुक जाती है।

भूल कर भी तुझे भूल नही पाऊंगा,यही जीवन कहानी है।

सांसो की गहराई में,हृदय की हर कम्पन में समाई रहती है।

ये जिंदगी यादो की ,शिलशिला बन चलती रहती है।

ये जिंदगी यादो की,शिलशिला बन चलती रहती है।

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एक घंटा पहले