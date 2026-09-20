जीवन का सफर छोटा है, कुछ कर्म कर जानी है हमे।
अच्छे कर्म कर,मर कर भी अमर हो जानी है हमे।
कुछ कर्म करे एसे,युगों-युगों तक स्मृति में लोगो का रहे हम।
दया धर्म और मनौता का,इतिहास बने हम।
कुछ सीखे लोग हमसे,और सदा ही याद करे हमे।
नही रहने के बाद भी लोग,स्मृति में रखे हमे।
कुछ कर्म करे एसे की ,किसी का आदर्श बने हम।
कुछ धर्म करे एसे की,मरने के बाद भी जिंदा रहे हम।
जीवन का सफर छोटा है, अच्छे कर्म करे हम।
लोगो के दिल मे,सदा ही निवासित रहे हम।
बन कर देखो किसी का,अडिग सहारा।
कितना सुख मिलता है, प्यार मिलता है सारा।
किसी के दुख में सामिल हो कर,अपनत्व की भाव जगाना है।
किसी के आँसू पोछ कर,उसका सहारा बन जाना है।
किसी के भुख मिटा कर,मन मे उल्लास भर जाना है।
किसी को अंग वस्त्र देकर,उसके मन मे आनन्द भर जाना है।
जिंदगी का सफर छोटा है, मर कर भी अमर हो जाना है।
प्रेम और आनन्द से,लोगो के हृदय में रुक जाना है।
कुछ अच्छे कर्म कर,ये जीवन को सफल बनाना है।
जिंदगी का सफर छोटा है, मर कर भी अमर हो जाना है।
दिल की यही तमन्ना है, मानव होने का फर्ज निभाना है।
मानवता के राह में चल कर,कुछ अच्छे कर्म कर जाना है।
जीवन का सफर छोटा है, मर कर भी अमर हो जाना है।
लोगो के अन्तः हृदय में,मर कर भी जीवित रह जाना है।
दया प्रेम और करुणा ,हर हृदय में जगाना है।
जीवन का सफर छोटा है ,मर कर भी अमर हो जाना है।
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एक घंटा पहले
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