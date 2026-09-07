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झरनों की जलधारा

Ritu Matawale

Ritu Matawale

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                            प्रकृति के गोद मे,हरियाली और सावन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर- झर बहते झरना,दिल का मन भावन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ो की चोटी से,गिरती उसकी जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि-भरी प्रकृति हमारी,सबसे सुंदर और प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुवा सी उठती फुहारे, आसमान को छूता लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे देख कर हृदय भी,खुशियो से पुलकित हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है हृदय को जैसे,ओ भी जीवन का किनारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत के ऊंचे शिखरों से,बहती ओ जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के ये अनुपम रूप,कितना मनोहारी और प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे लगती है ये ,बहती जलधारा जीवन का किनारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को सुख पहुचाने वाली,ये प्रकृति कितना न्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे लगता है ,ये शुखदायी प्रकृति जीवन का किनारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत शिखरों से गिरने वाली,ये जलधारा कितना प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी गम और दुख भुलाने वाली,ये प्रकृति का नजारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को मोहित करने वाली,शिखरों से बहती जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा और तूफानों में भी,बहती शिखरों का जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून देने वाली,पर्वतों से नीचे गिरती झर-झर करती धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे आनन्द सुकून भरा ओ,बहती झरनों की धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के ये अनुपम रूप,कितना प्यारा और न्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को शुख पहुचाने वाली,लगता है जीवन धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमी मन के हृदय को छूने वाली, पर्वतों से गिरती धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के ये अनुपम दृश्य,कितना सुंदर प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल की ये धारा, मानो जीवन मे सुख का किनारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर करती ये झरना,कितना सुंदर प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख भरे जीवन मे भी,प्रकृति हमारा सहारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन को भावे वाली,ये झरना कितना प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दृश्य हमारे आँखों को,सुकून पहुँचाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय के अंदर भी, आनन्द और उल्लास भर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पर्वत शिखरों से नीचे गिरने वाली,जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत के पैरों को चूमती,बहती ये जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का ये दृश्य, कितना मनोहारी सुंदर प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो जीवन को स्वर्ग मिल गया,ऐसा प्रतीत होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर कष्ट और दुख,जैसे लगता है दूर हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पावन पवित्र, दृश्य ने हृदय को आनन्द पहूचाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर करती बहने वाली,झरना की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गगन चुम्भी पर्वतों से गिरने वाली,झरना की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत शिखरों से बहने वाली,आनन्द मय जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर करती बहने वाली,झरना की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का ये सुंदर दृश्य, कितना प्यारा और न्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पुलकित करने वाली,आनन्द मय जल धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का ये मनोहारी दृश्य,कितना सुंदर और प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर करती बहने वाली,ये झरना की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के गोद मे,बहती ये झरने की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आनन्द और सुख पहचाने वाली,मानो तो जीवन धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के गोद मे बहने वाली,ये झरने की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि -भरी जीवन के लिए,ये झरना हमारी सहारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखरों से नीचे बहने वाली,ये झरना की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का ये सुंदर दृश्य,कितना अनुपम और प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखरों से बहने वाली,ये झरना की अमृत जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का दिया हुवा,ये अनुपम दृश्य मानव के लिए उपहार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखरों से हो कर बहने वाली,झरना की ये जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का दिया उपहार,कितना प्यारा और न्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर करती बहने वाली,ये झरना की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर करती बहने वाली,झरनो की जल धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी पानी देने वाली,ये झरना की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में खुसिया भरने वाली,ये झरना की जलधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राकृत का ये सुंदर दृश्य,कितना मनोहारी और प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर करती बहने वाली,ये झरनों की जलधारा है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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