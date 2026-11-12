मेरा प्यारा उत्तराखंड

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Ritika Kharayat

Ritika Kharayat

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                            सबसे प्यारा, सबसे न्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है उत्तराखंड राज्य हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके आँचल में बसा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का सौंदर्य सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके आँचल में बहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा-यमुना की पावन धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तराखंड की भूमि में हैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्र चारों धाम|
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और केदारनाथ हैं जिनके नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तराखंड की सुंदरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को मोह लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तराखंड की भूमि हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौष्टिक अन्न-फल देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेक वीर सेनानी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी धरा के सपूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दुश्मनों को निकालकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर देते हैं देश से दूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे वीर सेनानियों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं करती हूँ प्रणाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे गर्व है कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ उत्तराखंड की संतान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रितिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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