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इश्क गहरे मौत सी

Rishabh Bhatt

Rishabh Bhatt

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं क्यूँ जिऊं हूँ सोचता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द भरके खुशियां बेचता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी बनके जैसे हूँ अंधेरे में खड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस नींद से दे जगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ गले से मुझको लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफिला जगनुओं का जैसे भटका है बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात मद्धम और बुझी सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकशी बन गई है आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क गहरे मौत सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी बन गई है आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बुलाता है मेरी जां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खामोशियों में गुनगुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचैनियाँ खींच लाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी बन गई है आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क गहरे मौत सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी बन गई है आजकल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परछाइयों को मेरे तूं डुबाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग दिल में कल लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज में, फिर किसी तेरी रौनक न मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठ में ठहरी उदासी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कान भूखी–प्यासी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलशन में कह दूं कैसे, फूल महकी और खिली?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशिकी में फिरती, पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवारगी बन गई है आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क गहरे मौत सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी बन गई है आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन–रात जो मैं तड़पूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद पे ही कितना झड़पूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस्म को गलाती, रूह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी पड़ गई है आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क गहरे मौत सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी बन गई है आजकल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
– ऋषभ भट्ट
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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