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बिगड़ी संवार दो

Rishabh Bhatt

Rishabh Bhatt

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                            थामके यमुना का आंचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे द्वार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चला, अब ज़िंदगी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही निखार दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त मैं प्रभु, बस प्रार्थना करूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम निराकार, मुझको आकार दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे त्रिलोक के रचयिता बिगड़ी संवार दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैन से अपने पल–भर मुझको निहार दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र में, रण धर्म की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशस्त्र हो किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्थ के, बन सारथी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरत बदल दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक है आसरा, तेरा मशवरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल घड़ी में आँगन मेरे पधार दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे त्रिलोक के रचयिता बिगड़ी संवार दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैन से अपने पल–भर मुझको निहार दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले तुमसे, ‘राधिका’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में वरण करूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल ले, उनके चरण से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे धरूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो प्रिये, वो हृदय प्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन छवि ये मेरे दिल में उतार दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे त्रिलोक के रचयिता बिगड़ी संवार दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैन से अपने पल–भर मुझको निहार दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
– ऋषभ भट्ट
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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