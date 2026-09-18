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दिल तुझे पुकार रहा माँ

Rina Karn

Rina Karn

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                            दिल, तुझे माँ पुकार रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीत गए बरसों, वह दिन जब बाबूजी हम सब से दूर हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ छोड़कर चले गए, वो हम सबको तन्हा छोड़ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर माँ ने हम सबको ऐसे प्यार दिया, मानो कहीं कुछ कमी ही न हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के साथ हम सबने जीना सीखा, गम हम सबसे कोसों दूर हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ईश्वर ने हम सबको आज ऐसे अनाथ बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हँसते हैं, न रोते हैं, मानो सब कुछ हमसे छीन गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ हम सबको छोड़कर चली गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने हम सबसे दूर वो कहाँ गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबको रोता छोड़ गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबसे नाता तोड़ गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों के धागों में बाँध गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की सीमा लाँघ गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर को सूना बना गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबको तन्हा बना गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाख पुकारा, पर न सुनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने छोड़कर कहाँ गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, तड़प रही हूँ तुझसे मिलने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद तुम्हारी सता रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह देख रही हूँ तेरे आने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयना अश्रु बहा रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार तू आ जा माँ,मुझको गले लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ मुझे तू ले चल माँ,तेरे बिन नहीं है अब जीना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया में सब कुछ मिलता,माँ, सब रिश्ते हैं भरे पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुझ-सा यहाँ कोई नहीं, माँ।मैं रो रही हूँ यहाँ अकेले पड़े-पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी यादों के धागे, मेरे आँसू के मोती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर तड़पाते हैं मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन नहीं है अब होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल, हर क्षण, तेरी याद में दिल रोया करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना है अब सिर्फ तेरी याद में,दिल नहीं यह समझता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी गोद में सोने को,तेरी आवाज़ें सुनने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे गले से लगने को,माँ, यह दिल है तड़प रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ तुझे मैं ढूँढूँ माँ? 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ तुझे मैं पाऊँ माँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ तुझे मैं देखूँ माँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नहीं है दिल संभल रहा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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