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रेअर व्यू मिरर मे मूँछ ठीक की !

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                            "रेअर व्यू मिरर मे मूँछ ठीक की " 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेअर व्यू मिरर बोला गाड़ी से, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"सिर्फ ट्रैफिक देखने को मत आँखे सेंक, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ मर्दों की शान का शीशा, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुच्छड के मन में झाँक।" 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ड्राइवर साहब सुबह-सुबह मुस्काए, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूँछ का एक-एक बाल खड़ा हो जाए! 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चट से जटा, बटा से पट, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाड़ी रुकी और मूँछ सेट कर गए झटपट। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे बाइकवाला हार्न बजाए, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर साहब मूँछ में ही मगन नजर आए। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क पे लगे जाम को किया इग्नोर, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूँछ पे मरोड़ी दी जैसे बजा रहे हो सिंगार झकझोर। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी डेट पे जाना हो या इंटरव्यू में दिखाना रौब, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेअर व्यू मिरर बना मूँछों का ग्लोब। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंघा, तेल, और हल्की सी मुस्कान, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने ट्रैफिक नहीं, मूँछों पे ध्यान! 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेअर व्यू मिरर की है ये त्रासदी पुरानी, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"गाड़ी चले भले उल्टी दिशा, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मूँछें रहें एकदम तिरछी-ताजी!" 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन ट्रैफिक पुलिस ने टोका, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"भाई, शीशे में खुद को कितना निहारोगे डेली?" 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहब बोले, "जनाब, मूँछ पे मूड टिका है, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप चालान काटिए, स्टाइल पे मत लगाइए पहेली।" 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रमेश मेंदीरत्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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