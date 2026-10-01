व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह

व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह



प्रवेश द्वार पर लिखा था चमकते अक्षरों में —

"ज्ञान वही जो फॉरवर्ड हो, सत्य वही जो वायरल हो!"



दीक्षांत समारोह में पहुँचे थे छात्र बड़े गर्व से,

डिग्री थी ‘डॉक्टर ऑफ गपशप’, ‘प्रोफेसर ऑफ भ्रम’ के गर्व से।



- कोई आया था "5G से कैंसर" का शोधपत्र लेकर,

- कोई "नींबू से कोरोना भागे" का प्रमाणपत्र लेकर।

.. 95 की आयु के लिए य़ह पी लो..

एक ने बताया —

"चंद्रयान असल में रामायण से प्रेरित था,"

दूसरे ने कहा —

"NASA ने वेदों से ही विज्ञान सीखा था!"



प्रश्नोत्तर सत्र में पूछे गए गंभीर सवाल —

- "क्या पृथ्वी सपाट है?" — उत्तर: "हाँ, व्हाट्सएप पर देखा था!"

- "क्या ऑक्सीजन पेड़ नहीं, गोमूत्र से मिलती है?" — उत्तर: "बिलकुल, वीडियो वायरल था!"



प्रोफेसर ने कहा —

_"तथ्य से बड़ा विश्वास है,

जो मन को भाए वही विज्ञान है!"_



लाइब्रेरी में किताबें नहीं, सिर्फ ग्रुप चैट्स थीं,

जहाँ ज्ञान का स्रोत — "मेरे चाचा ने बताया था" जैसी बातों से भरी थीं।



प्रैक्टिकल क्लास में सिखाया गया —

- "कैसे बिना पढ़े बहस जीतें,"

- "कैसे हर बात में विदेशी साजिश ढूंढें,"

- "कैसे हर वैज्ञानिक खोज को पुराणों से जोड़ें।"



दीक्षांत भाषण में कुलपति बोले —

_"हमारे छात्र अब तैयार हैं —

हर बहस को भटकाने,

हर तथ्य को तोड़ने,

हर अफवाह को उड़ाने!"_



अंत में सबको दी गई डिग्री —

_"बी.ए. इन भ्रम विज्ञान,

एम.ए. इन अफवाह प्रबंधन,

पीएचडी इन फॉरवर्ड थ्योरी!"



जहाँ ज्ञान का स्रोत व्हाट्सएप हो,

वहाँ तर्क, तथ्य और विवेक को छुट्टी देनी पड़ती है।

-रमेश मेंदीरत्ता

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एक घंटा पहले