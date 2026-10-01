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व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह

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                            व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रवेश द्वार पर लिखा था चमकते अक्षरों में — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"ज्ञान वही जो फॉरवर्ड हो, सत्य वही जो वायरल हो!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीक्षांत समारोह में पहुँचे थे छात्र बड़े गर्व से, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिग्री थी ‘डॉक्टर ऑफ गपशप’, ‘प्रोफेसर ऑफ भ्रम’ के गर्व से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- कोई आया था "5G से कैंसर" का शोधपत्र लेकर, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- कोई "नींबू से कोरोना भागे" का प्रमाणपत्र लेकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
.. 95 की आयु के लिए य़ह पी लो..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने बताया — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"चंद्रयान असल में रामायण से प्रेरित था," 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे ने कहा — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"NASA ने वेदों से ही विज्ञान सीखा था!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नोत्तर सत्र में पूछे गए गंभीर सवाल — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- "क्या पृथ्वी सपाट है?" — उत्तर: "हाँ, व्हाट्सएप पर देखा था!" 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- "क्या ऑक्सीजन पेड़ नहीं, गोमूत्र से मिलती है?" — उत्तर: "बिलकुल, वीडियो वायरल था!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रोफेसर ने कहा — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
_"तथ्य से बड़ा विश्वास है, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन को भाए वही विज्ञान है!"_
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाइब्रेरी में किताबें नहीं, सिर्फ ग्रुप चैट्स थीं, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ ज्ञान का स्रोत — "मेरे चाचा ने बताया था" जैसी बातों से भरी थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रैक्टिकल क्लास में सिखाया गया — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- "कैसे बिना पढ़े बहस जीतें," 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- "कैसे हर बात में विदेशी साजिश ढूंढें," 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- "कैसे हर वैज्ञानिक खोज को पुराणों से जोड़ें।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीक्षांत भाषण में कुलपति बोले — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
_"हमारे छात्र अब तैयार हैं — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बहस को भटकाने, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तथ्य को तोड़ने, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अफवाह को उड़ाने!"_
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में सबको दी गई डिग्री — 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
_"बी.ए. इन भ्रम विज्ञान, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एम.ए. इन अफवाह प्रबंधन, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीएचडी इन फॉरवर्ड थ्योरी!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ ज्ञान का स्रोत व्हाट्सएप हो, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ तर्क, तथ्य और विवेक को छुट्टी देनी पड़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रमेश मेंदीरत्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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