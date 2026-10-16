आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   From dogs tail to Delhi pollution
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का उपाय

Review wala

Review wala

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कुत्ते की पूंछ सीधी कभी न हो पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे प्रदूषण से मुक्ति हम न पा पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज़ हम करते हैं वादे नए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हवा में जहर घुलता जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की कोशिश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे प्रदूषण को रोकने की कोशिश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों ही असंभव से लगते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोशिश करने में क्या जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ते की पूंछ को पकड़ो, सीधा करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो फिर से मुड़ जाती है, जैसे प्रदूषण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी हर रोज़ सफाई करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कचरा फिर से जमा हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ते की पूंछ और प्रदूषण में समानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों ही हमारी लापरवाही का परिणाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक हम नहीं बदलेंगे अपनी आदतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का उपाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे प्रदूषण को रोकने का उपाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों ही कठिन हैं, पर असंभव नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हमें चाहिए दृढ़ संकल्प और सही दिशा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रमेश मेंदीरत्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
49 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree