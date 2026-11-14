उदय-अस्त प्रयत्न नमन

उदय-अस्त प्रयत्न नमन



सूर्य उपासना का पर्व पावन

अस्ताचलगामी सूरज को नमन

ऊर्ध्वगामी मार्तण्ड को नमन

तिरोहण, अन्तर्धान, उदयन, उन्नयन

लालिमा निहारे टक-टक नयन

प्रभाकर, भास्कर को नमन

विलक्षण है उपासना का चलन

ऐसा हो नित जीवन आचरण

जेठ की दुपहरी, पूस की रात

हाथ पकड़ उत्थान अवसान

विफल-सफल, अडिग रहे मन

उदय-अस्त प्रयत्न को नमन

रकुमि, करे विकर्तन,अरुण पतंग

उपासक-प्रकृति द्वय को नमन

छठ पर्व पर सादर अभिनन्दन ।

~ रवीन्द्र कुमार मिश्र

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एक घंटा पहले