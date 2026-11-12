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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Charpayi Ke Niche Ek Rat Bharavi writer Ravichand Yadav LL.M 3rd sem Central University of Kerala
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भारवि ने उस रात जाना, पिता का प्रेम कितना गहरा था।

Ravichand Yadav

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                            चारपाई के नीचे छिपा था, मन में लिए तूफान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में था तेज हथियार, आँखों में था अभिमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पिता को शत्रु समझा, वही उसका सम्मान था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी डाँट बुरी लगती थी, उसमें छिपा अरमान था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया जिसके काव्य की करती थी जय-जयकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता उसी की राह में बिछाते थे सपनों का संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे की हर कमी पर उसको, पिता समझाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन दुनिया के सामने, उसकी प्रतिभा गाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के सन्नाटे में जब, पिता के शब्द सुनाई दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उठते क्रोध के बादल, पल भर में ही छँट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों से हथियार गिरा, आँखों में पछतावा आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समझा था अपना विरोधी, उसमें प्रेम नजर आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस रात न कोई युद्ध हुआ, न तलवार कोई चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बेटे के मन में जलती, नफरत की लौ बुझ गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता के चरणों में झुककर, अपनी भूल स्वीकार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध हार गया उस रात, प्रेम ने जीत हासिल की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख यही है जीवन की, हर कदम विचार करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध में आकर कभी किसी रिश्ते पर प्रहार न करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कठोर शब्द के पीछे, नफरत ही नहीं होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पिता की डाँट में भी, गहरी मोहब्बत होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारपाई के नीचे हथियार था, पर युद्ध मन के भीतर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारवि ने उस रात जाना, पिता का प्रेम कितना गहरा था।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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