विद्यार्थी जीवन की अभिप्रेरणा

उठो, जागो, और तब तक संघर्ष करो ;

लक्ष्य की प्राप्ति जब तक, तुम ना करो।

किसी समस्याओं से पीछे, तुम ना मुड़ो ;

अपने सपने को अधुरा, तुम ना छोड़ो ।



जरा सोचो, यहां तक, क्यों तुम आए हो ;

सैकड़ो मुसीबतों से पार होकर, यहां आए हो l

ना जाने आगे बढ़ने से, क्यों तुम घबराते हो ;

अपने सपनों को सीने में, क्यों तुम दफनाते हो।



पढ़ लिख कर कुछ करोगे, तो नाम होगा ;

बीच में छोड़ने से केवल, पश्चाताप होगा ।

तुमसे ही तो, माता-पिता की आशाएं हैं ;

तुम्हारी सफलता को वे, दर-दर मांगी दुआएं हैं ।



मत भूलो वो रातें, जो मां ने, रोकर बिताएँ हैं ;

हर वह दिन और रात, जो पिता ने सिर्फ, तुम्हारे लिए कमाएं हैं ।

कैसे बिखरने दोगे, तुम उन आशाओं को ;

क्या अब भी सीने में, दफन करोगे, तुम अपनी भावनाओं को।



उठो, अब बहुत कर ली तुमने मनमानी है ;

सपना अपना साकार कर, तुमको दिखलानी है ।

माँ की तकलीफों के बारे में, तुम्हें है सोचना ;

माँ की बहते आंसुओं को, तुम्हें है पोंछना ।



भाई की पढ़ाई अब बस तुम्हें ही है पूरी करानी ;

बहन की शादी भी तो अब तुम्हें ही है करानी ।

बनकर अब नादान, तुम्हें नहीं है रहना ;

राहों में हर कदम फूंक कर, तुम्हें है चलना।



पिता थककर लाचार हुए, उनको आराम फरमाना है ;

बेटा उनका बड़ा हुआ है, तुमको बतलाना है।

अब तुम समझ चुके , तुम्हें एहसास ये दिलाना है ;

घर के जिम्मेदारियों को निभा कर, बेटे का फर्ज , अब तुम्हें निभाना है।





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26 मिनट पहले