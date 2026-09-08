विद्यार्थी जीवन की अभिप्रेरणा

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                            उठो, जागो, और तब तक संघर्ष करो ;   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य की प्राप्ति  जब तक, तुम ना करो। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी समस्याओं से पीछे, तुम ना मुड़ो ;  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपने को अधुरा, तुम ना छोड़ो ।   
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरा सोचो,  यहां तक, क्यों तुम आए हो ; 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ो मुसीबतों से पार होकर, यहां आए हो l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने आगे बढ़ने से, क्यों तुम घबराते हो ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों को सीने में, क्यों तुम दफनाते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ लिख कर कुछ करोगे, तो नाम होगा ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच में छोड़ने से केवल, पश्चाताप होगा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही तो, माता-पिता की आशाएं हैं ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी सफलता को वे, दर-दर मांगी दुआएं हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत भूलो वो रातें, जो मां ने, रोकर बिताएँ हैं ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वह दिन और रात, जो पिता ने सिर्फ, तुम्हारे लिए कमाएं हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे  बिखरने दोगे, तुम उन आशाओं को ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अब भी सीने में, दफन करोगे, तुम अपनी भावनाओं को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो, अब बहुत कर ली तुमने मनमानी है ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना अपना साकार कर, तुमको दिखलानी है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की तकलीफों के बारे में, तुम्हें है सोचना ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की बहते आंसुओं को, तुम्हें है पोंछना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की पढ़ाई अब बस तुम्हें ही है पूरी करानी ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन की शादी भी तो अब तुम्हें ही है करानी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर अब नादान, तुम्हें नहीं है रहना ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों में हर कदम फूंक  कर, तुम्हें है चलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता थककर लाचार हुए, उनको आराम फरमाना है ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा उनका बड़ा हुआ है,  तुमको बतलाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम समझ चुके , तुम्हें  एहसास ये दिलाना है ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के जिम्मेदारियों को निभा कर, बेटे का फर्ज , अब  तुम्हें निभाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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