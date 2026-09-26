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क्या दोष था उन पौधों का?

Ravi Roushan

Ravi Roushan

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            क्या दोष था उन सौ से ज़्यादा पौधों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें तुमने जड़ से मिटा दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की कड़कती ठंड में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें हमने अपने हाथों से लगाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं पौधों को तुमने ट्रैक्टर से मिटवा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुबह भी क्या खूब हुआ करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंड इतनी कि हाथ तक ठिठुर जाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी फोन पर एक आवाज़ आती थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“उठ गए रवि?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहता— “हाँ सर…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आवाज़ आती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बाकी लोगों को भी उठाओ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो-चार लोगों की छोटी-सी टीम थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के हाथ में पौधा होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कोई पानी लेकर खड़ा रहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मिट्टी में पौधा लगाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उसे पानी डालता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस छोटी-सी मेहनत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबको बहुत खुशी मिलती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें क्या पता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस हरियाली को हमने उम्मीद समझकर लगाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दिन वही किसी की दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ट्रैक्टर की आवाज़ गूँज रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब एक-एक पौधा मिट्टी में मिल रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उस शोर से तुम्हारा ज़मीर नहीं कचोटा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पौधे सिर्फ पौधे नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आने वाले कल की साँस थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शुद्ध हवा की उम्मीद थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी राहगीर की छाँव थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी बच्चे के भविष्य का सपना थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इंसान चाहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसके आसपास हरियाली रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों की छाँव हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों में शुद्ध हवा हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उस हरियाली को मिटाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्मनी आखिर कैसी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान होकर इंसानियत को मिटा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़े-लिखे होकर प्रकृति को भुला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह किसी इंसान का काम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो हैवानियत की निशानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में दबे वो पौधे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ लकड़ी बनने वाले पेड़ नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हमारी मेहनत थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी उम्मीद थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सपने थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पौधे मिटा दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हमारी उम्मीद नहीं मिटा सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिटे हुए पौधे के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे दिल में एक सवाल रह गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर क्या दोष था उन पौधों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें तुमने मिटा दिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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