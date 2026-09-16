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उन प्रश्नों का क्या होगा

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            उन प्रश्नों का क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अब तक हवा में तैर रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके उत्तर चुप्पी ओढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस कोने में ठहर रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल मंद पवन बहे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरवैया का क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल अपनी प्यास बुझाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तपते सावन का क्या होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ अपनी राह बदल लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किनारों का फिर क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरें अगर ख़ामोश हो जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर के उस शोर का क्या होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में जो ख़्वाब पल रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन ख़्वाबों का क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में जो तूफ़ान छिपा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस तूफ़ान का क्या होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सच बोलने से डरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन आवाज़ों का क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मौसम ही करवट लेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पुराने पहरों का क्या होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न बहुत हैं, उत्तर कम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन क्यों चुप होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसें चलती रहेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सवाल का कोई तो उत्तर होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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