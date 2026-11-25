टूटे हुए परों में, उड़ान तलाशता हूँ

अँधेरों में जुगनुओं का जिगर देखता हूँ,

सुबह की ओस में सर्द शबनम को ढूँढता हूँ।

हर तरफ़ बिखरी है मायूसी की गर्द मगर,

मैं ख़ाक में दबा हुआ मौसम ढूँढता हूँ।



बुझी हुई राख में चिंगारी तलाशता हूँ,

टूटे हुए परों में, उड़ान तलाशता हूँ।

लोग पढ़ते हैं चेहरे पर लिखी इबारत,

मैं ख़ामोश निगाहों में बयान तलाशता हूँ।



पत्थरों के शहर में एहसास ढूँढता हूँ,

भीड़ के दरमियाँ कुछ ख़ास ढूँढता हूँ।

जहाँ नफ़रतों ने डाले हों अपने डेरे,

वहाँ मोहब्बत का विश्वास ढूँढता हूँ।



धूप के क़हर में छाँव का पता पूछता हूँ,

सूखे हुए दरख़्तों से बहार पूछता हूँ।

जो हारकर भी हौसला नहीं छोड़ते,

मैं उन मुसाफ़िरों का किरदार देखता हूँ।



मेरी फ़ितरत में अँधेरों से डरना नहीं,

मैं हर रात में आने वाला सवेरा देखता हूँ।

जहाँ दुनिया उम्मीदों के दीप बुझा देती है,

मैं वहीं से नया सूरज निकलना देखता हूँ।

-रतन कुमार कैथवास

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले