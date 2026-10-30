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तिरंगे का मान

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            सफ़ेद बर्फ़ से ढकी सरहद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको बहुत लुभाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर पहाड़ों की ख़ामोशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशप्रेम के गीत सुनाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन करता है वर्दी पहनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी एक सिपाही बन जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभूमि की रक्षा ख़ातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरहद पर पहरा देने जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुनिया रज़ाई में सोए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बर्फ़ीली रात बिताऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठिठुरती हवाओं के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना तानकर खड़ा रह जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव तले बर्फ़ की चादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर पर खुला आसमान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी साँसों में देश बसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में हिंदुस्तान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ जब मेरे माथे पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलक लगाकर मुझे विदा करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में आँसू हों फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर मेरा हौसला बढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह दे, “बेटा, फ़र्ज़ निभाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश का मान न झुकने देना,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी उसके चरण छूकर कह दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माँ, अपना विश्वास न टूटने देना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न महलों की चाहत मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शोहरत का कोई अरमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी वर्दी मेरा गौरव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा तिरंगा मेरी शान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तिरंगे की आन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आँच कभी आ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हर क़दम आगे बढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना फ़र्ज़ निभाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बर्फ़ीली चोटियों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तपते रेगिस्तान में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी घने जंगलों के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दुश्मन के मैदान में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम में डटा रहूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माँ की ढाल बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पहचान यही हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिऊँ वतन के नाम पर, और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर हो जाऊँ तिरंगे का मान बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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