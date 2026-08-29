आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Tarasha jana baki hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तराशा जाना बाकी है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम तो पहले से ही हीरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और तराशा जाना बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हें कोहिनूर सा देखना चाहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी चमक से नहीं बस इतना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी पहचान से ज़माना रोशन देखना चाहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे भीतर जो हुनर छुपा बैठा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मैं आसमान तक जाता देखना चाहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खुद को बस आईने में मत देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों में चमकता देखना चाहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों में पत्थर मिलें तो घबराना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चोट को अपनी पहचान बनाना मत भूलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हीरा भी तराशे जाने के बाद ही चमकता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हें हर इम्तिहान से कोहिनूर बनते देखना चाहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी उड़ान किसी की मेहरबानी न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी जीत कोई उधारी कहानी न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लोग आज तुम्हें मामूली समझते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उन्हें तुम्हारी मिसाल देते देखना चाहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो पहले से ही हीरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हें तिजोरी में कैद नहीं करना चाहता…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हें कोहिनूर की तरह इतिहास बनते देखना चाहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree