रास्ता नहीं मिलता, तो रास्ता बनाना होगा

वो सितारा मेरी आँखों से कुछ आगे निकला,

जिसे मंज़िल समझा था, वो नया रास्ता निकला।

राहों में काँटे तो बहुत देखे हैं हमने,

शर्त ये है कि यहाँ से गुज़रें कैसे।



धूप के शहर में छाँव तलाशते रहे,

अपने ही साए से सवाल करते रहे।

मंज़िल ने आवाज़ दी कई बार मगर,

दिल पूछता रहा कि ये फ़ासले तय करें कैसे।



पत्थरों ने पाँव रोके, हवाओं ने आज़माया,

वक्त ने हर मोड़ पर नया सबक़ सिखाया।

हौसलों की बात करना बहुत आसान है मगर,

टूटते हुए ख़्वाबों को फिर से सँवारें कैसे।



कुछ लोग रास्तों में दीवार बनकर खड़े हैं,

कुछ अपने ही सवालों के घेरे में पड़े हैं।

किससे कहें कि दिल पर क्या गुज़र रही है,

बिना आवाज़ किए अपना दर्द उभारें कैसे।



सितारा दूर है तो क्या, सफ़र अभी बाकी है,

आँखों में रोशनी और दिल में आग बाकी है।

काँटों से डरकर रास्ते छोड़े नहीं जाते,

बस इतना बता दो कि कदम अब बढ़ाएँ कैसे।



रतन, रास्ते की मुश्किलों से हारना नहीं,

हर मोड़ पर अपनी मंज़िल को पुकारना नहीं।

काँटे अगर बिछे हैं तो हुनर भी दिखाना होगा,

रास्ता नहीं मिलता, तो रास्ता बनाना होगा।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले