मेरे अम्बर से घर को, गगन कर दिया

मेरे अम्बर से घर को, गगन कर दिया,

शाम तक, जिसका ज़िक्र भी नहीं था हमें।

एक दस्तक ने, ऐसा असर कर दिया,

अजनबी रास्तों को, सफ़र कर दिया।



जिस तरफ़ देखता था धुआँ ही धुआँ,

उसने उम्मीद का इक चिराग़ धर दिया।

मेरी ख़ामोशियों को ज़ुबाँ मिल गई,

किसने एहसास को इतना मुखर कर दिया।



मैं ज़मीं पर खड़ा आसमाँ ढूँढ़ता,

मेरी मिट्टी को उसने, शिखर कर दिया।

जिसको मुमकिन, समझते नहीं थे कभी,

उसने चाहत से, मुमकिन सफ़र कर दिया।



वक़्त की धूल में, जो निशाँ खो गए,

उनको यादों ने, फिर से अमर कर दिया।

एक पल की, मुलाक़ात क्या ख़ूब थी,

उम्र भर का, वही इक असर कर दिया।



न कोई दावा था, न कोई शोर था,

उसने ख़ामोशियों को, हुनर कर दिया।

मेरे छोटे से आँगन की, क़िस्मत बदल कर,

मेरे अम्बर को, पूरा गगन कर दिया।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले