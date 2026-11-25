मगर किसी से शिकायत न हो, तो गज़ल बन जाती है

ज़ख़्म की लय न हो, सुरूर हो, मगर इरादा न हो,

दिल में हलचल तो हो, मगर कोई ज़्यादा शोर न हो,

रूह से निकले, मगर प्राण न निकले, तो ग़ज़ल बन जाती है,

दर्द अपना हो, मगर किसी से शिकायत न हो, तो ग़ज़ल बन जाती है।



लफ़्ज़ काग़ज़ पे उतरें तो कहानी नहीं होती,

हर आँख में ठहरा हुआ पानी नहीं होता।

ख़ामोशी भी जब अपना बयान लिखने लगे,

बिन कहे कोई बात ज़ुबानी नहीं होती।



चाँद का ज़िक्र हो, रात का पहरा भी रहे,

याद का दीप जले, दर्द का चेहरा भी रहे।

उलफ़त में डूबकर भी होश बाकी रह जाए,

दिल में तूफ़ान हो, लहजा मगर ठहरा भी रहे।



न क़ाफ़िया ज़बरदस्ती, न रदीफ़ का तक़ाज़ा,

हर मिसरे में छिपा हो कोई अनकहा अंदाज़ा।

जो दिल से निकलकर दिल तक सफ़र कर जाए,

वही शेर बनता है, वही ग़ज़ल कहलाए।



कभी आँसू में हँसी हो, कभी हँसी में नमी,

कभी मिलने की ख़ुशी हो, कभी बिछड़ने की कमी।

ज़िंदगी के तजुर्बे जब अल्फ़ाज़ बन जाएँ,

तब जाकर कहीं एहसास ग़ज़ल बन जाएँ।



मरहबा, ग़ज़ल लिखने को केवल हुनर काफ़ी नहीं,

दिल में एहसास हो, तो कोई कमी काफ़ी नहीं।

जो रूह को छू जाए और ज़ुबाँ पर ठहर जाए,

वही ग़ज़ल है जो उम्र भर याद रह जाए।

-रतन कुमार कैथवास

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले