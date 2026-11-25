किरदारों का जिगर देखता हूँ

शिखर पे खड़ा मैं शहर देखता हूँ,

रहगुज़र से हटाकर नज़र देखता हूँ।

किसके इरादे बुलंद हैं यहाँ,

उसके हौसलों का असर देखता हूँ।



ज़मीन पर रहकर भी जो आसमाँ छूते हैं,

मैं उन मुसाफ़िरों का सफ़र देखता हूँ।

महलों की ऊँचाई से क्या हासिल होगा,

मैं झोपड़ियों में पलता हुनर देखता हूँ।



हर चेहरे पे नक़ाबों का पहरा लगा है,

मैं आँखों में छिपा हुआ डर देखता हूँ।

जो सच की ख़ातिर अकेले खड़े हैं,

मैं उनके सीने में जलता स्पार्क देखता हूँ।



नदी की रवानी से शहर मत नापना,

मैं ठहरे हुए पानी का असर देखता हूँ।

जो वक़्त के आगे झुके ही नहीं,

मैं उन किरदारों का जिगर देखता हूँ।



मक़सद मेरा सिर्फ़ ऊँचाई नहीं है,

मैं गिरकर सँभलने का हुनर देखता हूँ।

शिखर पे खड़ा हूँ तो मगरूर नहीं हूँ,

हर शख़्स में उठने का हुनर देखता हूँ।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले