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काग़ज़ की तुम नाव बना दो

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            काग़ज़ की तुम नाव बना दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में पतवार थमा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ के पंछी उड़ न पाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट के फिर जहाज़ पर आएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरे सपनों को फिर जोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी आस को राह दिखा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके मन को बाँह पकड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर की ओर बुला दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी आँखों में रंग भर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होठों पर मुस्कान सजा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मौसम रूठे बैठे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको फिर से अपने गीत सुना दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर गए जो अपने हमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको प्रेम का संदेशा भिजा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिल में अब दर्द बसा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिल को थोड़ा चैन दिला दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ानों से डरकर अक्सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्ती साहिल छोड़ न पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उम्मीद की लौ जलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पतवार मंज़िल तक जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ की तुम नाव बना दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में पतवार थमा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे पंछी लौट के आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा कोई गीत सुना दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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