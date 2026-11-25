कभी बेवजह घूमना भी, जीने का सलीका निकला

मर के फिर से जीने का विज्ञान जिसे सोचा था,

वो तो मेरे जीवन का एक फ़लसफ़ा निकला।

दूर बस्ती एक नज़र आती है, चलो वहाँ चलते हैं,

एक चाय पीकर फिर यहीं लौट आते हैं।



कितनी बार टूटा हूँ, कितनी बार सँभला हूँ,

गिरते हुए पत्तों की तरह मौसम में बदला हूँ।

हर अंत के पीछे कोई आग़ाज़ मिला मुझको,

जिस राह को छोड़ा था, वहीं नया रास्ता निकला।



कुछ लोग मिले राहों में, कुछ लोग बिछड़ते गए,

कुछ ख़्वाब आँखों में थे, कुछ ख़्वाब उजड़ते गए।

हर मोड़ पर ज़िंदगी ने एक सबक़ नया दिया,

जिसे हार समझा था, वही तजुर्बा निकला।



चलो आज फिर किसी अनजान गली में चलते हैं,

चाय की प्याली में कुछ पुराने क़िस्से घोलते हैं।

न मंज़िल की जल्दी हो, न लौटने की फ़िक्र,

कभी बेवजह घूमना भी, जीने का सलीक़ा निकला।



बस्ती के उस पार भी कुछ अपने मिल जाएँगे,

दो मीठे बोल शायद दिल का बोझ घटाएँगे।

ज़िंदगी किताब नहीं, हर रोज़ नया पन्ना है,

जो पढ़ते रहे ध्यान से, वही इसका फ़लसफ़ा निकला।



मरहबा, मरना तो केवल साँसों का रुक जाना नहीं,

पुराने ख़ुद को छोड़ना भी कोई फ़साना नहीं।

हर सुबह नया जन्म है, हर शाम नया अनुभव,

चलो एक चाय हो जाए, यही जीने का सलीक़ा निकला।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले