आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ichha adhoori n rah jaye
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

इच्छा अधूरी न रह जाए

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी न रह जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात का हमेशा ख़याल रखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे चेहरे पर शिकन न आए कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी खुशियाँ भी संभालकर रखता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जो चाहो, उसे मुकद्दर बना दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जो माँगो, उसे हासिल बना दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया भले इसे मेरी ज़िद कहे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारी हर ख़्वाहिश को मंज़िल बना दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आँखों में जो सपना पलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसकी हिफ़ाज़त रात-दिन करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें शायद एहसास भी नहीं होगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारी मुस्कान पर अपना सब कुछ न्योछावर करता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी राह में काँटे न आ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए पहले ख़ुद उनसे गुज़रता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें फूलों-सी राह मिले हर कदम…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इसी ख़याल से मैं हर दर्द सहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी न रह जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी हर ख़ुशी मेरी अपनी ख़ुशी है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हारी मुस्कान ही मेरी इबादत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree