हर इक शख्स लगता है, कुछ कुछ लुटेरा

दुकानें रक़ीबों की सजने लगीं,

मेरे मन में सवालों का मौसम है ठहरा,

सुबह धरती पे जल्दी होने लगी है,

किसके इंतज़ार में जागता रहा सवेरा।



हवाओं ने रुख़ अपना बदला है शायद,

कोई ख़्वाब आँखों में पलने लगा है,

जो कल तक अँधेरों में गुम था कहीं पर,

वही चाँद अब रास्ता चलने लगा है।



बाज़ार में चेहरों की रौनक़ है देखो,

मगर दिल में वीरानियों का बसेरा,

किसे अपना समझूँ, किसे ग़ैर मानूँ,

हर इक शख़्स लगता है, कुछ-कुछ लुटेरा।



समय की दुकानों पे बिकने लगे हैं,

वफ़ा के पुराने सभी तर्ज़-ओ-तरीक़े,

जो सच बोलता था वो ख़ामोश बैठा,

यहाँ झूठ के हो गए हैं सलीक़े।



रतन, अब ज़रा धूप से पूछ लेना,

कहाँ खो गया है वो गुज़रा सवेरा,

दुकानें तो सबकी चमकने लगी हैं,

मगर दिल में सवालों का मौसम है ठहरा।

-रतन कुमार कैथवास

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1 hour ago