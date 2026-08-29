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डाल के लंगर, कुछ देर ठहर जा

RATAN KUMAR

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                            डाल के लंगर, कुछ देर ठहर जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों में तू तैर ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की दौड़ बहुत देखी तूने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर भी लौट ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल के पीछे भाग रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों को भी निहार ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल जीतना ज़रूरी कब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारों में भी कुछ हार ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरें आएँगी, लौट भी जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को कर ले पार ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, उसे जाने दे अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को भी कर ले प्यार ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की नाव किनारे बाँधकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के संग बैठ ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन आँखों ने तुझको चाहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन आँखों में झाँक ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की चिंता कल पर छोड़ दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को कर स्वीकार ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन केवल दौड़ नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका भी ले स्वाद ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाल के लंगर, कुछ देर ठहर जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों को दे आराम ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों में तू तैर ज़रा सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दुनिया से भी खेल ज़रा सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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