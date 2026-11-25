अपने भीतर प्रेम का, एक जलता हुआ अंगार रख

सुन सकें वो धुन सभी अब, दूर तक फैली रुबाई,

हम अभी तक सो रहे हैं, रात कुछ भीगी हुई है।

चाँद ने खिड़की से झाँका, चुपके से कुछ कह गया,

याद तेरी फिर से आकर, आँखों में ठहरी हुई है।



किस तरफ़ से आ रही है, बाँसुरी की तान सुनो,

ख़ामोशी के इस नगर में, प्रेम की पहचान सुनो।

नींद के आँचल में छिपकर, ख़्वाब कुछ पलते रहे,

रात की पलकों पे देखो, ओस की बूँदें जमी हैं।



दूर तक फैली हुई है, चाँदनी की चादरें,

कौन दस्तक दे रहा है, बंद दिल के दरवाज़े पर।

कुछ अधूरी बात होगी, कुछ अधूरी दास्ताँ,

साँस में वही महक है, याद अब तक भीगी हुई है।



सुबह होने से ज़रा पहले, रात ठहर जाती है,

दिल की सोई हुई दुनिया, फिर से जगमगाती है।

जो नहीं कह पाए हम, वो गीत बनकर आ गया,

आज ख़ामोशी भी देखो, कितनी कुछ कहती हुई है।



मरहबा, कोई धुन ऐसी छेड़ो कि ज़माना सुन सके,

सोया हुआ एहसास भी, फिर करवट बदल सके।

रात भीगी है तो क्या, सुबह का इंतज़ार रख,

अपने भीतर प्रेम का, एक जलता हुआ अंगार रख।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले