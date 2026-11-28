ई परदेसे माई गो मनो नाही लागो हो

मनो नाही लागय मईया , ई परदेसवें गो ।

भेलो तोहर आंचरा से दूर ,

छुटी गेलय घार आंगन, छुटी गेलय गांव आंगन ।

बिछड़ी गेलय माईं गो संगिया - सहेलियां ,

मनो नाही लागय मईया , ई परदेसवें गो ।

ढर - ढर अंखियां से लोर बोहहय गो ,

बिसारी देंले कि गो यादों नाही आवो हो ।

ई परदेसे माई गो मनो नाही लागो हो ,

हांसल - खेलल जिनगी में जहर मिली गेल हो ।

ढर - ढर अंखियां से लोर बोहो हो ,

ई परदेसे माई गो मनो नाही लागो हो ।।

- रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"

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