मनो नाही लागय मईया , ई परदेसवें गो ।
भेलो तोहर आंचरा से दूर ,
छुटी गेलय घार आंगन, छुटी गेलय गांव आंगन ।
बिछड़ी गेलय माईं गो संगिया - सहेलियां ,
मनो नाही लागय मईया , ई परदेसवें गो ।
ढर - ढर अंखियां से लोर बोहहय गो ,
बिसारी देंले कि गो यादों नाही आवो हो ।
ई परदेसे माई गो मनो नाही लागो हो ,
हांसल - खेलल जिनगी में जहर मिली गेल हो ।
ढर - ढर अंखियां से लोर बोहो हो ,
ई परदेसे माई गो मनो नाही लागो हो ।।
- रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"
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