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खुशी से मुलाक़ात

Ranjana Sood

Ranjana Sood

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            खुशी मिली थी मुझे इक बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोने में अकेली, रुआँसी-सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी थी कुछ अलसायी-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी दिल से भरी, भारी-सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों का सामना हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल हल्का करने का दिल हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बोली—लोग मुझसे दोस्ती नहीं निभाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अथक प्रयत्न भी दुत्कारे जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमाम सहूलियतों के बावजूद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को असहाय बताते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकन बढ़ती जाती उनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठों पर मुस्कान तक नहीं लाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहकर भी कुछ न कर पाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके-हारे लोग देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुटती जाती उदासी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ जाए, कहाँ डेरा जमाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह मन न लगा पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यथित हुई मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुप्त चेतना अपनी जागी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नादान हम इंसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए तो खुशी हमसे दूर भागी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली हवा, हमारी इंद्रियाँ सलामत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मायूसी का डंका बजाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इफ़रात में मिली नियामतों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नगण्य किए जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और-और की लोलुपता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरते-मराते जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बदलाव का ख़ुद से वादा किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ख़ुशबू के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को खोल दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शिकायतों का बस्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर फेंक दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है, उसमें हँसकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना सीख लिया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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