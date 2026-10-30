यह कोई भाई बहन के रिश्ते नाते की बात नहीं।

रिश्ते नाते का समझ नहीं ,

यह कोई भाई - बहन के रिश्ते नाते की बात नहीं

यह रिश्ते नाते वो रिश्ते नाते हैं

जो एक उम्र सीख जाते हैं।

वो उम्र कब आएगी

जिसमें रिश्ते नाते का वो समय सीख जाएगी

की खाने में कमी निकलेंगे

की पहनने में कमी निकलेंगे

रिश्ते नाते का समझ नहीं

यह कोई भाई - बहन के रिश्ते नाते की बात नहीं

यह वो फरियाद है ।

जो ता उम्र यादें रख जाते हैं।

कभी इसे क्यों नहीं बातें की,

तो कभी यह क्यों नहीं की,

यह वो फरियाद है ।

यह कोई भाई - बहन के रिश्ते नाते की बात नहीं

रिश्ते नाते का समझ नहीं,

यह कोई भाई बहन के रिश्ते नाते की बात नहीं।

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एक घंटा पहले