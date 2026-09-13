रास्ता मिल गया

जब तक मंजिल पाने की दिल में सच्ची प्यास ना थी तब तक रास्ते में भटकता रहा,

जैसे ही मंजिल पर पहुंचने की दिल में सच्ची प्यास जगी रास्ता मिल गया...

-मनस्व

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एक घंटा पहले