मुझे दिखाई देता है

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                            मैं आसमान की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आंखों से नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सिर से देखता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जमीन की ओर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी आंखों से नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दोनों पैरों से देखता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की ओर भी मैं अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों से नहीं अपने दोनों हाथों से देखता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच यह दोनों मेरी आंखें देखती हैं सिर्फ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह स्पष्ट करने के लिए कि मुझे दिखाई देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने चारों ओर की आवाजों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने दोनों कानों से नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दोनों कंधों से सुनता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच मेरे दोनों कान तो सुनते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ यह स्पष्ट करने के लिए कि मुझे सुनाई देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मौजूदगी और मेरा व्यक्तित्व ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी असल जुबान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच जुबान तो मेरा खुलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं बोल सकता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गूंगा नहीं हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांस भी मैं अपनी नाक से नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन और मृत्यु के बीच के फासले से लेता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मेरी नाक तो सिर्फ मेरे चेहरे की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोभा बढ़ाने के लिए है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन और मृत्यु के बीच का फासला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक वही है जो मेरे पेट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पीठ के बीच का फासला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की पीठ को थपथपाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पेट भरने के लिए कुछ मिल जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ ही आशा रखता हूं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मेरी भी पीठ थपथपा देगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच जिस दिन मेरे पेट और पीठ के बीच का फासला मिट जाएगा उस दिन मेरी सांस रुक जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मनस्व
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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