मौन रहकर मन की सफाई

जिस तरह से एक व्यक्ति भूखा रहकर अपने पेट की सफाई करता है,

ठीक वैसे ही एक व्यक्ति मौन रहकर अपने मन की भी सफाई कर सकता है|

-मनस्व

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एक घंटा पहले