जो वादा तुमने ईश्वर से किया था उसका क्या?

तुम्हारे एक वादा पूरा न करने की वजह से किसी ने अपने हाथ गवा दिए,

तो तुम उसे बदले में अपना हाथ देने के लिए तैयार हो,

तुम्हारे एक वादा न पूरा करने की वजह से किसी ने अपने पैर गवा दिए,

तो तुम उसे बदले में अपना पैर देने के लिए तैयार हो,

तुम्हारे एक वादा न पूरा करने की वजह से किसी ने अपनी आंख गवा दी,

तो तुम बदले में उसे अपनी आंख देने के लिए तैयार हो,

तुम्हारे एक वादा ना पूरा करने की वजह से किसी की जुबान चली गई,

तो तुम उसे बदले में अपनी जुबान देने के लिए भी तैयार हो,

तुम्हारे एक वादा न पूरा करने की वजह से किसी की सांस रुक गई,

तो तुम उसे बदले अपनी सांस भी देने के लिए तैयार हो,

अपनी मातृभूमि की कर्ज उतारने के लिए,

और उससे किए गए वादा पूरा करने के लिए भी,

तुम बार-बार जन्म लेने और मरने के लिए तैयार हो,

किंतु याद करो जो तुमने एक वादा ईश्वर से भी किया था उसका क्या???

-मनस्व

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1 hour ago